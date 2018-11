Addis Abeba (AFP) Bei einem Erdrutsch an einer Müllhalde in Äthiopien sind mindestens 24 Menschen ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher der Stadtverwaltung von Addis Abeba am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP sagte, ereignete sich das Unglück am Samstagabend in einem Außenbezirk der Hauptstadt. Es gebe 28 Verletzte und es sei damit zu rechnen, dass die Zahl der Opfer weiter steige.

