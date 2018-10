München (AFP) Im Fall des Münchner Amoklaufs mit zehn Toten hat die Staatsanwaltschaft München I Anklage gegen den mutmaßlichen Waffenlieferanten erhoben. Der Tatvorwurf gegen den seit August ununterbrochen in Untersuchungshaft sitzenden Mann laute auf fahrlässige Tötung in neun Fällen, fahrlässige Körperverletzung in fünf Fällen und zahlreiche Verstöße gegen Waffengesetze, sagte ein Sprecher der Ermittlungsbehörde am Montag.

