Kinshasa (AFP) In der Demokratischen Republik Kongo sind zwei ausländische Experten der UN-Friedensmission Monusco entführt worden. Die beiden würden seit Sonntag vermisst, sagte ein Monusco-Sprecher am Montag. Nach Angaben des Sprechers der Regierung in Kinshasa, Lambert Mende, handelt es sich um einen US-Bürger und einen Schweden. Zusammen mit ihnen seien vier Kongolesen verschleppt worden, ein Übersetzer und drei Motorradtaxifahrer.

