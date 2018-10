Brüssel (AFP) Die EU-Kommission will den Konflikt mit dem russischen Energieriesen Gazprom durch einen Vergleich beilegen. Wettbewerbskommissarin Margarethe Vestager zeigte sich am Montag zufrieden mit Zusagen, die der Gaslieferant zu Märkten in Ost- und Mitteleuropa gemacht hat. Sie forderte Akteure in den betroffenen EU-Staaten auf, sich dazu in den kommenden sieben Wochen zu äußern. Erst dann will die Kommission entscheiden, ob die Untersuchung gegen Gazprom eingestellt wird.

