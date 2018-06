Wien (AFP) Mehrere hundert Kinder sind in der Zeit zwischen dem Zweiten Weltkrieg und 1989 in der Wiener Kinder- und Jugendpsychiatrie einem Gewaltsystem ausgeliefert gewesen. Zu diesem Schluss kommt eine Studie, über die die österreichische Nachrichtenagentur APA am Montag berichtete. Im besten Fall sei achtlos mit den betroffenen Menschen umgegangen worden, sagte die Wiener Sozial- und Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ), in vielen Fällen aber "zutiefst verachtend".

