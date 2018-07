Moskau (AFP) Knapp zwei Monate vor dem diesjährigen Eurovision Song Contest in Kiew bahnt sich ein Streit um die Teilnahme der russischen Sängerin Julia Samoilowa an. Kaum war ihre Nominierung bekannt, brandeten am Montag in der Ukraine empörte Kommentare auf, weil Samoilowa im Juni 2015 auf der von Russland annektierten Krim aufgetreten war.

