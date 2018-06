Ludwigshafen (AFP) Weil seine Partnerin erstmals seit fast zwei Jahrzehnten abends nicht ans Telefon ging, hat sich ein Fernfahrer an die Polizei gewandt. Der 62-Jährige "sorgte sich um seine Lebensgefährtin, weil er diese das erste Mal seit 19 Jahren beim abendlichen Anruf nicht erreichen konnte", teilte die Polizei im rheinland-pfälzischen Ludwigshafen am Dienstag mit. Beamte in Dudenhofen machten sich daher auf den Weg zu der Frau.

