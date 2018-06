Brüssel (AFP) Im Streit um Wahlkampfauftritte türkischer Minister hat der Vorsitzende des Außenausschusses im Europaparlament, David McAllister, die EU-Regierungen zur Besonnenheit ermahnt. Erdogans Werben für die Einführung eines Präsidialsystems diene auch dazu, "von Missständen in seinem eigenen Land abzulenken", sagte McAllister der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag. "Eine weitere Eskalation würde ihm da in die Hände spielen."

