Paris (AFP) Die französische Justiz hat vorläufige Ermittlungen im Zusammenhang mit einer Reise des früheren Wirtschaftsministers und heutigen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron eingeleitet. Dabei geht es um den Vorwurf der Günstlingswirtschaft, wie am Dienstag aus Justizkreisen in Paris verlautete. Eine Veranstaltung mit Macron in Las Vegas im Januar 2016 soll nicht ordnungsgemäß ausgeschrieben worden sein.

