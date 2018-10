Hamburg (SID) - Bundestrainer Christian Prokop nimmt am Mittwoch seine Arbeit als Nachfolger von Dagur Sigurdsson auf und soll beim Deutschen Handballbund (DHB) eine Ära prägen. "Mit Christian startet der deutsche Handball am Mittwoch in eine neue Zeitrechnung", sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning dem SID: "Unsere Ziele sind groß, und wir freuen uns alle riesig auf die kommenden Tage, Monate und Jahre."

Prokop, dessen Vertrag bis 2022 eigentlich erst ab dem 1. Juli 2017 gilt, wird die deutsche Mannschaft bereits am Wochenende bei zwei Länderspielen gegen Schweden betreuen. Dafür hatte der Coach kurzfristig die Freigabe seines Klubs SC DHfK Leipzig erhalten. Der DHB-Lehrgang startet am Mittwoch in Hamburg. Nach dem ersten Testspiel am Samstag in Göteborg wird Prokop beim Tag des Handballs in der Hansestadt am Sonntag (17.30 Uhr/Sky Sport News HD) sein Heimdebüt als Bundestrainer geben.