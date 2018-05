Porat (AFP) Bei einem Brand in einer Lagerhalle für Feuerwerkskörper in Israel sind am Dienstag zwei Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen seien verletzt worden, teilten die Rettungskräfte mit. Laut einem Sprecher der Feuerwehr kämpften die Einsatzkräfte gegen ein riesiges Feuer, das mit Explosionen einherging. Zudem seien Feuerwerksraketen losgegangen. Die Anwohner seien in Sicherheit gebracht worden.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.