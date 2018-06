Jerusalem (AFP) Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat mit dem Chefunterhändler von US-Präsident Trump über Möglichkeiten für einen Frieden mit den Palästinensern sowie über den jüdischen Siedlungsbau gesprochen. Bei dem fünfstündigen Treffen in Jerusalem hätten Netanjahu und der US-Gesandte Jason Greenblatt die Haltung sowohl Israels als auch der USA bekräftigt, für einen "echten und andauernden Frieden eintreten zu wollen, der die Sicherheit Israels stärkt und die Stabilität in der Region fördert", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung von Netanjahus Büro und der US-Botschaft vom Dienstag.

