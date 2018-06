München (SID) - Skicrosser Tim Hronek (Unterwössen) muss auf die Teilnahme an den Weltmeisterschaften in der spanischen Sierra Nevada (bis Sonntag) verzichten. Der 21-Jährige hatte sich bei einem Trainingssturz im Rahmen des Weltcups im kanadischen Blue Mountain einen Bruch des linken Oberarmkopfes zugezogen, wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Dienstag nach einer Untersuchung bei Mannschaftsarzt Peter Brucker mitteilte.

Hronek muss operiert werden, seine Saison ist vorzeitig beendet. "Dass ich so kurzfristig auf einen Start bei den Weltmeisterschaften verzichten muss, ist natürlich extrem bitter", sagte er. Der Zweite der Junioren-WM 2015 hatte in diesem Weltcup-Winter zwei Podestplätze eingefahren.