Leipzig (AFP) Bürger können nicht verlangen, dass der Petitionsausschuss des Bundestags eine Petition auch im Internet veröffentlicht. Wie am Mittwoch das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschied, gibt das Petitionsgrundrecht keinen Anspruch darauf, dass der Petitionsausschuss für das Anliegen des Petenten auch Werbung macht. (Az: 6 C 16.16 und 6 C 28.16)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.