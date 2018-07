Turin (SID) - Die spanische Torhüter-Ikone Iker Casillas hat sich am Dienstagabend im Achtelfinal-Rückspiel seines FC Porto bei Juventus Turin (0:1) mit seinem 175. Einsatz in einem Wettbewerb der Europäischen Fußball-Union (UEFA) an die Spitze der "ewigen" Bestenliste gesetzt.

Der 35-Jährige überflügelte Paolo Maldini, den langjährigen Kapitän des AC Mailand, der auf 174 Einsätze kam. Dritter ist der ehemalige Barça-Kapitän Xavi Hernández (173).

Casillas hütete dabei allein 157-mal das Tor von Real Madrid, mit dem der Welt- und zweimalige Europameister dreimal die Champions League gewann (2000, 2002, 2014). Nach 16 Jahren bei den Königlichen war er 2015 nach Portugal gewechselt. Ausbauen wird er seinen Rekord zunächst aber nicht: Porto schied gegen Juventus aus. - Die Spieler mit den meisten Einsätzen in Klubwettbewerben der Europäischen Fußball-Union (Quelle: UEFA):

1. Iker Casillas (Spanien/Real Madrid, FC Porto) 175

2. *Paolo Maldini (Italien/AC Mailand) 174

3. Xavi Hernández (Spanien/FC Barcelona) 173

4. *Clarence Seedorf (Niederlande/Ajax Amsterdam, Real Madrid, Inter Mailand, AC Mailand) 163

5. *Raúl (Spanien/Real Madrid, Schalke 04) 161

6. *Javier Zanetti (Argentinien/Inter Mailand) 160

7. *Ryan Giggs (Wales/Manchester United) 159

8. Pepe Reina (Spanien/FC Barcelona, FC Villarreal, FC Liverpool, SSC Neapel, Bayern München) 155

9. *Jamie Carragher (England/FC Liverpool) 150

10. Gianluigi Buffon (Italien/AC Parma, Juventus Turin) 146

...

16. *Oliver Kahn (Deutschland/Karlsruher SC, Bayern München) 142

* nicht mehr aktiv

Anm. Berücksichtigt sind Einsätze in folgenden Wettbewerben: Europapokal der Landesmeister/Champions League, UEFA-Cup/Europa League, Weltpokal, Europapokal der Pokalsieger, Europäischer Supercup, Intertoto-Cup