London (AFP) Eine Mehrheit der Schotten ist einer neuen Umfrage zufolge gegen eine Unabhängigkeit von Großbritannien. Wie aus der am Mittwoch von der Zeitung "The Times" veröffentlichten Befragung hervorgeht, lehnen 57 Prozent der Schotten eine Unabhängigkeit ihrer Provinz ab. Die Umfrage war gestartet worden, nachdem die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon am Montag erste Schritte für ein neues Unabhängigkeitsreferendum eingeleitet hatte.

