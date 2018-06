Seoul (AFP) Der Politikprofessor Robert Kelly, der durch den unfreiwilligen Auftritt seiner Familie in einem Live-Interview zur Internetberühmtheit wurde, hat seine Frau in höchsten Tönen gelobt. In einem erneuten BBC-Interview trat der Asien-Experte am Dienstag mit seiner südkoreanischen Frau Kim Jung A und den beiden Kindern auf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.