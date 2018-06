Trondheim (SID) - Der zweifache Skisprung-Vizeweltmeister Andreas Wellinger (Ruhpolding) hat zum Auftakt der dritten Station der "Raw Air"-Serie die Gesamtführung übernommen. In der Qualifikation von Trondheim kam der 21-Jährige nach einem Sprung auf 138,0 m auf den dritten Rang und zog mit 942,2 Punkten nach sieben von 15 Durchgängen im Kampf um 60.000 Euro Siegprämie an Österreichs Doppel-Weltmeister Stefan Kraft (935,1) vorbei.

Kraft belegte am Mittwoch in der vom Polen Kamil Stoch (139,0 m) gewonnenen Vorausscheidung für den Wettkampf am Donnerstag (17.00 Uhr/ARD und Eurosport), die sich wegen teils heftiger Winde über fast zwei Stunden hinzog, mit 120,0 m nur Platz 27 und büßte 28 Punkte auf Wellinger ein. Der WM-Dritte Markus Eisenbichler kam nach einem Sprung auf 129,5 m auf Platz acht und ist in der Gesamtwertung Dritter (917,5).

Das Springen in Lillehammer, das am Dienstag wegen starken Windes ausgefallen war, wird derweil am Freitag (16.30 Uhr) auf der Flugschanze in Vikersund mit nur einem Durchgang als "Raw Air"-Wertungssprung zehn nachgeholt. Die für Freitag geplante Qualifikation in Vikersund wurde auf Samstag (14.15 Uhr/Sprung elf) verlegt, im Anschluss findet der Team-Wettbewerb (12 und 13) sowie am Sonntag das Abschluss-Einzel (14 und 15) statt.

Richard Freitag (Aue) belegte am Mittwoch in Trondheim Platz 13. In Karl Geiger (Oberstdorf) als 25. Stephan Leyhe (Willingen) auf Rang 26 und Team-Olympiasieger Andreas Wank (Hinterzarten) als 40. qualifizierten sich auch die weiteren drei Starter des Deutschen Skiverbandes (DSV) für den Wettkampf am Donnerstag (17.00 Uhr/ARD und Eurosport).

Die Raw-Air-Serie war ursprünglich über 16 Wertungssprünge in zehn Tagen auf den Schanzen in Oslo, Lillehammer, Trondheim und Vikersund (bis 18. März) angelegt. In die Gesamtwertung fließen neben den Ergebnissen in den Einzelwettbewerben auch die individuellen Leistungen in den Teamspringen sowie in der Qualifikation ein.