Berlin (AFP) Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) sieht in dem Wahlausgang in den Niederlanden ein proeuropäisches Signal mit Auswirkungen auf die gesamte Europäische Union. "Die Wahlen in den Niederlanden machen wirklich Hoffnung, dass es gelingen kann, dieses Europa nicht nur zusammenzuhalten sondern weiterzuentwickeln, wieder näher an die Bürger zu bringen", sagte Gabriel am Donnerstag in Berlin.

