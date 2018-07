Hamburg (AFP) Knapp sieben Wochen vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein würde es einer aktuellen Umfrage zufolge angesichts einer deutlich erstarkten SPD für eine rot-grüne Regierung reichen. Der am Donnerstag vom Norddeutschen Rundfunk (NDR) veröffentlichten Befragung zufolge kämen die Sozialdemokraten auf 33 Prozent, wenn im nördlichsten Bundesland schon am Sonntag gewählt würde.

