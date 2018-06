Berlin (dpa) - Kurz vor dem Treffen der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) kommt Finanzminister Wolfgang Schäuble erstmals mit seinem neuen US-Kollegen Steven Mnuchin zusammen.

Bei dem Gespräch in Berlin wollen die Minister die Positionen zum G20-Treffen an diesem Freitag und Samstag in Baden-Baden erörtern. Auch dürfte es um den künftigen Kurs der neuen US-Regierung unter Donald Trump gehen.

Befürchtet wird unter anderem, dass die zuletzt verschärften Bankenregeln in den USA wieder gelockert werden. Trump will die bisherige Finanzmarktregulierung auf den Prüfstand stellen. Thema dürfte zudem die künftige Besteuerung von Unternehmen sein.