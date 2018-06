Mönchengladbach (SID) - Borussia Mönchengladbach muss im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League am Donnerstag (21.05 Uhr/Sport1 und Sky) gegen Schalke 04 auf Kapitän Lars Stindl verzichten. Der Offensivspieler wurde nach seinen muskulären Problemen im Hüftbereich nicht rechtzeitig fit. Statt Stindl stürmt Josip Drmic an der Seite von Raffael. Das Hinspiel in Gelsenkirchen endete 1:1.