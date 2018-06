Den Haag (AFP) Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hat den Wahlausgang in den Niederlanden als klares Votum gegen den Rechtspopulismus gewertet. "Nach dem Brexit und nach den Wahlen in den USA haben die Niederlande Stopp gesagt zur falschen Sache des Populismus", sagte Rutte am Mittwochabend vor Anhängern in Den Haag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.