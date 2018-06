Athen (AFP) Nach dem Versand von Paketbomben an das Bundesfinanzministerium und an den Pariser IWF-Sitz rechnet der griechische Polizeiminister Nikos Toskas nicht mit einer Fortsetzung der Serie. Es gebe kein Anzeichen für weitere Paketbomben, sagte Toskas am Freitag dem Sender Skai TV.

