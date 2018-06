London (AFP) Die US-Regierung wird nach Angaben aus London ihren Vorwurf nicht wiederholen, der britische Geheimdienst GCHQ sei in den angeblichen Lauschangriff auf den heutigen US-Präsidenten Donald Trump durch seinen Vorgänger Barack Obama verwickelt. Ein Sprecher von Premierministerin Theresa May sagte am Freitag, die Anschuldigungen seien "vollkommen lächerlich" und das sei der US-Regierung auch so übermittelt worden. "Wir haben die Zusage erhalten, dass diese Anschuldigungen nicht wiederholt werden."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.