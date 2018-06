Paris (AFP) Nach dem Angriff auf Soldaten im Pariser Flughafen Orly ist der Flugverkehr an beiden Terminals wieder aufgenommen worden. Nach dem West-Terminal wurde am Samstagnachmittag auch der Süd-Terminal wieder geöffnet, wie die französische Luftfahrtaufsicht DGAC mitteilte. Der Flugverkehr wurde schrittweise wieder aufgenommen. Nach der Attacke im Süd-Terminal, bei welcher der Angreifer erschossen wurde, war der komplette Flugverkehr in Orly vorübergehend ausgesetzt worden.

