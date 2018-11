Göteborg (SID) - Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat bei der Premiere des neuen Bundestrainers Christian Prokop eine Niederlage kassiert. Der stark ersatzgeschwächte Europameister verlor das erste von zwei Länderspielen gegen Schweden innerhalb von 26 Stunden in Göteborg mit 25:27 (9:16). Zur Revanche kommt es schon am Sonntag (17.30 Uhr/Sky Sport News HD) in Hamburg.

Bester Werfer im deutschen Team war der Göppinger Manuel Späth mit vier Toren. Prokop hatte viele der in ihren Klubs stark belasteten Stars geschont, unter anderem fehlten EM-Held Andreas Wolff und Kapitän Uwe Gensheimer.

Prokop hatte den Trainerposten nach wochenlangem Tauziehen zwischen dem Deutschen Handballbund (DHB) und seinem Klub SC DHfK Leipzig übernommen, sein Vertrag bis 2022 gilt eigentlich erst ab dem 1. Juli 2017. Für die beiden Länderspiele gegen die Schweden hatte der Coach kurzfristig die Freigabe der Leipziger erhalten. Die erste echte Bewährungsprobe hat Prokop am 3. Mai in der EM-Qualifikation in Slowenien.

Prokop tritt beim DHB die Nachfolge von Dagur Sigurdsson an. Der Isländer hatte die "Bad Boys" 2016 zum EM-Titel und zu Olympia-Bronze geführt. Im letzten Pflichtspiel Sigurdsson hatte die deutsche Mannschaft allerdings überraschend das WM-Achtelfinale in Frankreich gegen Katar verloren. Sigurdsson arbeitet nun als Nationaltrainer beim kommenden Olympia-Gastgeber Japan.