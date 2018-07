Sanremo (SID) - Radprofi John Degenkolb (Trek-Segafredo) hat bei der 108. Ausgabe des Frühjahrsklassikers Mailand-Sanremo die Wiederholung seines Triumphs von 2015 verpasst. Der 28 Jahre alte Wahl-Hesse musste sich an der ligurischen Küste nach 291 Kilometern und über sieben Stunden Fahrzeit mit Rang sieben begnügen. Sieger des ersten Radsport-Monuments der Saison wurde Ex-Weltmeister Michal Kwiatkowski (Polen) im Fotofinish vor dem amtierenden Weltmeister Peter Sagan (Slowakei).

Der gebürtige Geraer Degenkolb, der mit fünf Sekunden Rückstand auf den Gewinner ins Ziel kam, hatte vor zwei Jahren den siebten Erfolg eines deutschen Fahrers bei der sogenannten Fahrt in der Frühling gefeiert. Vor Degenkolb hatten Gerald Ciolek (2013), Erik Zabel (2001, 2000, 1998, 1997) und Rudi Altig (1968) die Primavera für sich entschieden.

Am Poggio, dem letzten Anstieg des Rennens, hatte Sagan furios angegriffen. Nur Kwiatkowski und der Franzose Julian Alaphilippe waren in der Lage, dem Profi aus dem deutschen Team Bora-hansgrohe zu folgen. Degenkolb fehlten die entscheidenden Energiereserven. Auch in der Abfahrt zum Ziel auf der Via Roma in Sanremo war der Rückstand nicht mehr wettzumachen. Sagan jedoch verlor dann überraschend den Sprint gegen Kwiatkowski.