Köln (SID) - Nach zwei sieglosen Spielen strebt RB Leipzig am 25. Bundesliga-Spieltag wieder einen Sieg an. Der Tabellenzweite ist ab 15.30 Uhr zu Gast bei Werder Bremen. Im Kampf um einen Startplatz in der kommenden Europapokalsaison kommt es zu den Duellen 1899 Hoffenheim gegen Bayer Leverkusen und 1. FC Köln gegen Hertha BSC. Zudem stehen die Partien VfL Wolfsburg gegen SV Darmstadt 98, FC Augsburg gegen SC Freiburg sowie ab 18.30 Uhr Eintracht Frankfurt gegen Hamburger SV auf dem Programm.

Am letzten Weltcup-Wochenende der Saison kommt es im Schwarzwald zum finalen Showdown zwischen Rekordweltmeister Johannes Rydzek und Titelverteidiger Eric Frenzel um die Kristallkugel. Im Gesamtweltcup geht Frenzel mit einem leichten Vorsprung in den vorletzten Wettkampf. Das Springen beginnt um 10.00 Uhr, der Langlauf um 13.45 Uhr.

Auf dem "Monster-Bakken" im norwegischen Vikersund messen sich die besten vier Athleten jeder Nation in einem Teamspringen - wenn der Wind es zulässt. Der Skiflug-Weltcup am Freitag war wegen starker Böen abgesagt worden. Der Wettbewerb soll um 16.15 Uhr beginnen, das Ergebnis fließt in die neugeschaffene "Raw Air"-Tour mit ein.

Christian Prokop steht vor seinem Einstand als Trainer der Handball-Nationalmannschaft. Im ersten von zwei Länderspielen gegen Schweden fehlen dem Debütanten in Göteborg einige Stars. Anwurf ist um 14.00 Uhr.