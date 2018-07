Washington (AFP) Chelsea Clinton zieht in den Verwaltungsrat des Online-Reisebüros Expedia ein. Das Unternehmen erweiterte das Gremium auf 14 Mitglieder und besetzte den neuen Posten mit der Tochter von Ex-US-Präsident Bill Clinton und Ex-Außenministerin Hillary Clinton, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorging.

