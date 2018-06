Bielefeld (dpa) - Der Luxemburger Jeff Saibene soll Arminia Bielefeld vor dem Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga bewahren. Der ostwestfälische Verein bestätigte die Verpflichtung des 48 Jahre alten Trainers.

Saibene, der den Schweizer Erstligisten FC Thun am Sonntag im Meisterschaftsspiel gegen den FC St. Gallen (2:2) letztmalig betreute, soll bereits am 20. März seinen Dienst in Bielefeld antreten und das erste Training leiten.

Saibene wird Nachfolger des am vergangenen Dienstag beurlaubten Jürgen Kramny und ist in dieser Saison bereits der dritte Cheftrainer der Arminia. Kramny, der erst am 15. November die Nachfolge des nach den ersten zehn Spieltagen von seinen Pflichten enthobenen Rüdiger Rehm angetreten hatte, konnte die Talfahrt des Traditionsvereins nicht stoppen. In zwölf Spielen gelangen nur drei Siege, sechsmal verlor Bielefeld.

Unter Interimstrainer Carsten Rump gewann die Arminia ihr Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am vergangenen Freitag mit 2:0 und konnte auf Relegationsplatz 16 klettern. Saibene soll die Bielefelder nun aus der Abstiegszone führen. In ihrem nächsten Match treten die Ostwestfalen am 1. April beim Aufsteiger Würzburger Kickers an.

