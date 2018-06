Bremen (SID) - Offensivspieler Serge Gnabry vom Fußball-Bundesligisten Werder Bremen verpasst den EM-Härtetest der deutschen U21-Nationalmannschaft am Freitag. Der 21-Jährige wird wegen seiner Oberschenkelprobleme in München behandelt und fällt für das Duell mit England in Wiesbaden (20.00 Uhr/Eurosport) aus.

"Serge wird nach Rücksprache mit den DFB-Ärzten die kommenden beiden Tage in München behandelt und anschließend vermutlich wieder nach Bremen kommen", sagte Werders Sportchef Frank Baumann am Sonntag dem Weserkurier: "Ob er dann für das zweite Spiel infrage kommt, ist noch offen." Am darauffolgenden Dienstag (20.00 Uhr/Eurosport) trifft Deutschland auf Portugal.

Gnabry hatte bereits den 3:0-Sieg in der Bundesliga gegen RB Leipzig verpasst. Er klagt über muskuläre Probleme, die ins Gesäß ausstrahlen.