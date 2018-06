Düsseldorf (AFP) Die Bundesregierung will die Digitalisierung auch bei kleineren Unternehmen vorantreiben. "Wir wollen den Ausbau gigabitfähiger digitaler Infrastrukturen forcieren", schreibt Matthias Machnig, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, in einem Gastbeitrag für die "Rheinische Post" vom Montag. "Dazu planen wir einen Zukunftsinvestitionsfonds und Gigabit-Voucher, also Gutscheine für Zuschüsse für Gigabitanschlüsse in Verbindung mit innovativen Anwendungen." Kleine und mittlere Unternehmen sowie Einrichtungen wie Schulen oder Arztpraxen sollen diese Gutscheine demnach nutzen können.

