Dortmund (AFP) Eine Woche nach einem schweren Verkehrsunfall in Dortmund ist ein zwölfjähriges Mädchen seinen Verletzungen erlegen. Wie die Polizei in der nordrhein-westfälischen Stadt am Montag mitteilte, starb das Kind am Vortag in einem Krankenhaus. Der Unfall hatte sich eine Woche zuvor ereignet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.