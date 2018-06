Turin (SID) - Italiens Torwart-Ikone Gianluigi Buffon hat DFB-Nationalkeeper Manuel Neuer in höchsten Tönen gelobt. "Grandissimo, einfach großartig. Physisch robust und selbstsicher", sagte der 39-Jährige im kicker-Interview: "Er verleiht dem Team mit seiner Ausstrahlung Ruhe, ist stark am Ball und pariert auch die unmöglichen Dinger. Neuer prägt eine Ära und ist schon seit Jahren verdient das Maß aller Dinge in der Kategorie 'Moderner Torwart'."

Ebenfalls hoch in Buffons Gunst steht Mittelfeldspieler Sami Khedira. An seinem Teamkollegen bei Juventus Turin schätze er "Spielintelligenz, Abgeklärtheit und Klasse. Als man damals unter Kumpels kickte und vor dem Beginn die Wahl gewann, hätte ich Sami immer als ersten Spieler für mein Team gewählt".