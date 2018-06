Dortmund (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet ohne Manuel Neuer ins Länderspieljahr 2017. Der Welttorhüter von Rekordmeister Bayern München sagte seine Teilnahme am Länderspiel gegen England am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD) in Dortmund und das WM-Qualifikationsspiel am Sonntag (18.00 Uhr/RTL) in Baku gegen Aserbaidschan wegen Wadenproblemen ab. Bundestrainer Joachim Löw nominierte Kevin Trapp vom französischen Meister Paris St. Germain nach. Das teilte der DFB am Montag mit.

Trapp hat bisher noch kein Länderspiel bestritten. Bernd Leno (Bayer Leverkusen) und Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) sind die weiteren Torhüter im Aufgebot von Löw.