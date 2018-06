Brüssel (AFP) Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist am Montag zu seinem ersten Besuch in den Vereinigten Staaten seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump aufgebrochen. In Washington werde Stoltenberg am Dienstag Verteidigungsminister James Mattis und danach Außenminister der US-geführten Militärkoalition gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) treffen, kündigte die Nato in Brüssel an.

