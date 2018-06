New York (AFP) Der letzte Enkel des legendären US-Unternehmers John Rockefeller ist im Alter von 101 Jahren gestorben. Der einflussreiche Banker und Philantrop David Rockefeller starb am Montag in Folge eines Herzstillstandes "friedlich im Schlaf", wie sein Sprecher Fraser Seitel mitteilte. Seine letzten Atemzüge tat David Rockefeller demnach in seiner Residenz in Pocantico Hills nördlich von New York. Rockefeller sei bis zuletzt aktiv gewesen, sagte Seitel.

