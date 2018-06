Berlin (AFP) Deutschland will zur Zeit keine neuen Verbote für die Mitnahme von Handgepäck in Flugzeugen erlassen. "Deutschland plant derzeit nichts Vergleichbares", sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Dienstag auf Anfrage.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.