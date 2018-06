Brüssel (AFP) Im Licht der neuen US-Handelspolitik treibt die EU ihr geplantes Freihandelsabkommen mit Japan voran. "Unsere Verhandlungen mit Japan sind in der entscheidenden und hoffentlich letzten Phase", sagte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Dienstag in Brüssel nach einem Besuch des japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe. Dieser sprach sich ebenfalls für einen Abschluss "zum frühst möglichen Zeitpunkt" aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.