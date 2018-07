Luxemburg (AFP) Der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), Michael Bobek, hat dafür plädiert, die Altersgrenze von 65 Jahren für Piloten grundsätzlich beizubehalten. Diese Grenze stehe "in vollem Einklang" mit der Grundrechtecharta der EU, heißt es in Bobeks am Dienstag in Luxemburg veröffentlichten Schlussanträgen. Reichen Arbeitsverträge noch einige Monate über die Altersgrenze hinaus, könnten Piloten etwa bei Leerflügen eingesetzt werden. (Az: C-190/16)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.