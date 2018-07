Brüssel (AFP) Die seit Jahren nicht vorankommenden Steuer auf Finanzprodukte in Europa hat eine letzte Frist bekommen. "Im Mai muss diese Entscheidung fallen", sagte Österreichs Finanzminister Hans Jörg Schelling, der die Arbeiten an dem Vorhaben koordiniert, am Dienstag in Brüssel. Belgien und die Slowakei müssten dann einem am Montag grundsätzlich vereinbarten Kompromiss zustimmen. "Wenn sie nicht zustimmen und aus der Gruppe aussteigen, ist das Projekt beendet."

