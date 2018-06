Bamako (AFP) Die ersten beiden Kampfhubschrauber der Bundeswehr für Mali sind am Dienstag in dem westafrikanischen Land eingetroffen. Transportiert wurden die Helikopter vom Typ Tiger in einer riesigen Antonow-Maschine, wie die Bundeswehr mitteilte. Die Transportmaschine war am Dienstag vom Flughafen Halle/Leipzig gestartet.

