Mannheim (SID) - Ex-Bundestrainer Uwe Krupp hat im dritten Anlauf die Eisbären Berlin erstmals ins Play-off-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) geführt. Der DEL-Rekordmeister setzte sich im siebten und entscheidenden Viertelfinale beim Vorrundenzweiten Adler Mannheim mit 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) nach Verlängerung durch und trifft in der Runde der letzten Vier ab Freitag (19.30 Uhr) auf Titelverteidiger Red Bull München.

Kapitän Marcus Kink brach in einem hart umkämpften Spiel in der 42. Minute den Bann für die Adler. Berlins Ersatzspieler Barry Tallackson, der wegen der Sperre von Jamie MacQueen zu seinem ersten Play-off-Einsatz kam, erzwang die dritte Verlängerung der Best-of-seven-Serie (48.). Für die Entscheidung sorgte Charles Linglet in der 70. Minute.

In einem hochspannenden Duell waren die Mannheimer über weite Strecken die überlegene Mannschaft, doch die Berliner hielten auf hohem Niveau dagegen. "Beide Seiten spielen defensiv sehr gut", sagte Mannheims verletzter Nationalspieler Marcel Goc bei Sport1: "Es ist nicht viel Platz."