Brüssel (AFP) Der Umweltausschuss des EU-Parlaments hat sich gegen den Import oder die Verwendung von genveränderten Maissorten in der EU ausgesprochen. Eine Mehrheit der Abgeordneten stimmte am Dienstag in Brüssel gegen einen Vorschlag der EU-Kommission, demzufolge mehrere genmanipulierte Maissorten des Schweizer Herstellers Syngenta zugelassen werden sollten. Entscheiden muss am Montag allerdings ein Gremium der Mitgliedstaaten. Es wären die ersten Zulassungen von genmanipuliertem Mais auf europäischen Äckern seit 1998.

