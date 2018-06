München (SID) - Weltmeister Bastian Schweinsteiger ist nach seinem Wechsel zu Chicago Fire nicht der einzige deutsche Spieler in der nordamerikanischen Fußball-Profiliga Major League Soccer (MLS). Bereits unter Vertrag stehen dort Florian Jungwirth (San Jose Earthquakes), Fabian Herbers (Philadelphia Union), Julian Büscher (Washington D.C. United) und Julian Gressel (Atlanta United). Schweinsteiger ist der insgesamt 15. Deutsche in der MLS, sein prominentester Vorgänger war Weltmeister Lothar Matthäus.

Vor Schweinsteiger war der aus Gräfelfing bei München stammende Florian Jungwirth in die USA gewechselt. Er ging nach drei Jahren und 62 Einsätzen für Bundesligist Darmstadt 98 im Januar nach Kalifornien. Jungwirth (23) absolvierte insgesamt 48 Spiele für deutsche Junioren-Nationalmannschaften. Bei den Earthquakes spielte er in bislang allen drei Saisonspielen durch und erzielte einen Treffer.

Alle anderen aktuellen deutschen MLS-Spieler wurden von ihren Klubs aus US-Universitäten geholt. Herbers (23), der aus dem nordrhein-westfälischen Ahaus stammt, hatte in den USA zunächst für die Universität von Creighton gespielt. In der vergangenen Saison kam er in 32 Spielen für Philadelphia zum Einsatz, zumeist als Einwechselspieler, in allen drei Spielen der laufenden Saison stand er als rechter Mittelfeldspieler in der Startformation.

Der aus Soest stammende Büscher (23) steht seit vergangener Saison bei Washington D.C. United unter Vertrag. Er bestritt bisher 21 Spiele. Der Mittelfeldspieler war zuvor an der Universität von Syracuse im Bundesstaat New York und Schlüsselspieler für die "Orangemen" beim Gewinn der College-Meisterschaft 2015.

Ebenfalls den Weg über eine Universität nahm der Mittelfranke Gressel. Er spielte mit großem Erfolg in Providence/Bundesstaat Rhode Island und wurde im Januar im diesjährigen Draft an achter Stelle von Atlanta United ausgewählt. Für den furios gestarteten Liganeuling kam Gressel in allen drei bisherigen Spielen auch von Beginn an zum Einsatz.

Die bisherigen und aktiven Deutschen in der MLS:

Julian Büscher, Washington D.C. United, seit 2016 (letzter Klub in Deutschland: Sportfreunde Lotte)

Arne Friedrich, Chicago Fire, 2012 bis 2013 (VfL Wolfsburg)

Torsten Frings, Toronto FC, 2011 bis 2012 (Werder Bremen)

Andreas Görlitz, San Jose Earthquakes, 2014 (FC Ingolstadt)

Julian Gressel, Atlanta United, seit 2017 (Eintracht Bamberg)

Fabian Herbers, Philadelphia Union, seit 2016 (VfL Rhede)

Kai Herdling, Philadelphia Union, 2012 (1899 Hoffenheim)

Florian Jungwirth, San Jose Earthquakes, seit 2017 (Darmstadt 98)

Florian Lechner, New England Revolution, 2012 (Karlsruher SC)

Lothar Matthäus, New York/New Jersey MetroStars, 2000 (Bayern München)

Timo Pitter, FC Dallas, 2016 (1. FC Schweinfurt 05)

Frank Rost, New York Red Bulls, 2011 (Hamburger SV)

Christian Tiffert, Seattle Sounders, 2012 bis 2013 (zuvor 1. FC Kaiserslautern, derzeit Erzgebirge Aue)

Hermann "Mandi" Urbas, Dallas Burn, 2003 (SpVgg Unterhaching).