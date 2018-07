Dortmund (SID) - Der Slowene Damir Skomina pfeift den Länderspiel-Klassiker zwischen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und England am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD) in Dortmund. Der 40-Jährige verfügt über große internationale Erfahrung. Skomina war bei der EM 2012 und 2016 im Einsatz. In der Champions League leitete er bisher 37 Begegnungen.

Bei Spielen der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) kam Skomina bisher dreimal zum Einsatz - unter anderem im EM-Viertelfinale 2012 gegen Griechenland (4:2).