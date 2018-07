Dortmund (SID) - Greg Clarke, Vorsitzender des englischen Fußball-Verbandes FA, hat im Vorfeld des Länderspiels der Three Lions am Mittwochabend in Dortmund gegen die deutsche Nationalmannschaft mit großer Anteilnahme auf den Terror-Anschlag in London reagiert. "Unsere Gedanken sind mit all denjenigen, die von diesem schrecklichen Vorfall betroffen sind", teilte Clarke über den Twitterkanal der FA mit.

Der Weltmeister von 1966 plant demnach, die "Tapferkeit der Sicherheitskräfte und all derjenigen, die beteiligt waren", am Sonntag (18.00 Uhr) im WM-Qualifikationsspiel im Londoner Wembley-Stadion gegen Litauen zu würdigen. Bei dem Angriff in der britischen Hauptstadt sind am Mittwoch mehrere Menschen getötet und verletzt worden.

Auch der DFB reagierte betroffen. Über den Twitterkanal der Nationalmannschaft versicherte er: "Liebe englische Freunde, wir sind in Gedanken bei euch."