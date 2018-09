Dortmund (SID) - Die deutsche Nationalmannschaft hat durch den 1:0 (0:0)-Erfolg im Länderspiel-Klassiker in Dortmund gegen England einen Rekord aufgestellt. Erstmals in ihrer seit 1908 dauernden Länderspiel-Geschichte blieb die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in sieben Spielen in Folge ohne Gegentor.

Den letzten Treffer musste das Team von Bundestrainer Joachim Löw bei der 0:2-Niederlage im EM-Halbfinale 2016 gegen Frankreich hinnehmen. Sechs Spiele in Serie ohne Gegentor war der viermalige Weltmeister 1966 unter Bundestrainer Helmut Schön geblieben.