London (AFP) Die Terrorwarnstufe in Großbritannien wird nach dem Anschlag in London nicht erhöht. Das teilte Premierministerin Theresa May am Mittwochabend in einer Ansprache mit. Das Anschlagsrisiko werde schon länger als "ernst" eingestuft, "und daran wird sich nichts ändern", sagte May nach einem Krisentreffen des Kabinetts vor dem Regierungssitz in der Downing Street.

